Korschenbroich. Mit schweren Verletzungen wurde am Freitag ein Motorradfahrer mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 23-jähriger Korschenbroicher, gegen 11 Uhr, mit seinem VW Golf auf der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Kleinenbroich. In Höhe des Ortseingangs wollte er nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen. Dabei achtete er nach ersten Einschätzungen nicht auf einen entgegenkommenden 44-jährigen Motorradfahrer, der mit seiner Yamaha aus Kleinenbroich herausfahren wollte.

Beide Fahrzeuge prallten zusammen, dadurch stürzte der 44-Jährige aus Korschenbroich und verletzte sich schwer. Beide Fahrzeuge stellte die Polizei sicher. Die Unfallstelle war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.