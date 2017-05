Bisher bieten zwei Firmen Modelle ohne Konfliktmineralien an.

Smartphones werden immer dünner und gleichzeitig leistungsstärker. Damit das funktioniert, benötigen sie seltene Mineralien. Coltan zum Beispiel, das im Tantal-Elektrolytkondensator in jedem Mini-Elektrogerät eingebaut ist. Eines der Haupt-Abbaugebiete von Coltan liegt in der Demokratischen Republik Kongo.

Als der Bedarf an Coltan in den 90er Jahren stark stieg und der Preis dementsprechend mit, begannen Kämpfe um die Abbaugebiete. Bis heute gibt es immer wieder Unruhen im Ostkongo. Außerdem fällen die Coltan-Schürfer Regenwald, um an weitere Erzquellen zu gelangen. Auch die Arbeits- und Lebensbedingungen vieler Minenarbeiter sind schlecht. Die Infrastruktur ist an vielen Orten wegen der Kämpfe und durch korrupte Herrscher zusammengebrochen. Neben Coltan gelten Kassiterit (Zinnerz) und Wolframit als „Konfliktrohstoffe“, die regelmäßig zu Konflikten führen. Immer mehr Elektronikhersteller fordern deshalb von ihren Lieferanten Garantien für eine saubere Herkunft. Diese ist jedoch gar nicht so einfach zu geben: Zu unübersichtlich ist die Lage vor Ort, zu viele Zwischenhändler tragen ihren Teil bei.

Erste Start-up-Firmen bringen deshalb jetzt fair hergestellte Handys auf den Markt. Die in Deutschland erfundenen Shiftphones etwa kommen komplett ohne Coltan aus. „Wir achten darauf, dass bei der Fertigung niemand ausgenutzt wird: Faire Löhne und Arbeitszeiten, keine Kinderarbeit sowie gute Arbeitsbedingungen sind für uns selbstverständlich“, sagt Samuel Waldeck. Mit seinem Vater und seinem Bruder entschloss er sich vor zwei Jahren, ein faires Handy zu entwickeln. Inzwischen hat das zehnköpfige Unternehmen drei Modelle auf dem Markt. Finanziert wird die Entwicklung komplett über Crowdfunding, um von Investoren unabhängig zu sein.

Die Nichtregierungsorganisation Taos überprüft in China die Arbeitsbedingungen für Shiftphone. Die Arbeiter verdienen dabei rund doppelt so viel wie in vergleichbaren Firmen und sind deutlich besser abgesichert. Als nächsten Schritt baut Shiftphone gerade in China einen eigenen Fertigungsbetrieb auf, um die Arbeitsbedingungen noch besser kontrollieren zu können. „Ein komplett faires Gerät zu bauen ist derzeit leider noch nicht möglich, denn das würde bedeuten, dass man alles über die Herkunft der Materialien, Teile und Zulieferbetriebe wissen müsste. Wir tun, was wir können“, erklärt Samuel Waldeck. Hinzu kommt, dass die Kunden selbst Hand anlegen dürfen: Ist etwas kaputt, verschickt der hessische Hersteller Ersatzteile und zeigt in Videos, wie diese eingesetzt werden. Sogar die Gewährleistung gilt dann weiter.