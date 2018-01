Düsseldorf/Krefeld/Wuppertal. Das neue Jahr beginnt stürmisch: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Orkanböen in Düsseldorf, Krefeld, Wuppertal und der Region.

Ab Mitternacht nehme der Wind deutlich zu, heißt es in der Unwetter-Vorabinformation, die am Dienstagmorgen herausgegeben wurde. Ab etwa 3 Uhr nachts Nacht seien von Westen her verbreitet schwere Sturmböen um 100 km/h wahrscheinlich. Bei kräftigen Schauern und Gewittern treten voraussichtlich orkanartige Böen bis 115 km/h auf, gebietsweise seien auch Orkanböen über 120 km/h nicht ausgeschlossen, heißt es weiter.

Ab Mittag nehme die Unwettergefahr ab - wenngleich sich weiterhin Schauer und Gewitter mit teils schweren Sturmböen bis 100 km/h bilden könnten. red