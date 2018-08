Zwölf Menschen aus Sattelauflieger befreit: unverletzt

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Aus einem Sattelauflieger sind auf einem Autobahnparkplatz in Gelsenkirchen zwölf Menschen befreit worden. Die acht Männer und vier Frauen im Alter von 16 bis 34 Jahren seien unverletzt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Elf von ihnen stammten aus Eritrea, eine Person aus Äthiopien. Sie wurden dem Ausländeramt der Stadt übergeben. Die Stadt brachte sie nach Angaben eines Sprechers in einer Notunterkunft unter.

Die blinden Passagiere hatten am Mittwochnachmittag durch Klopfen auf sich aufmerksam gemacht. Daraufhin sei der Lastwagenfahrer auf dem Weg Richtung Hannover auf den Rastplatz gefahren und habe später die Polizei gerufen. Der Sattelzug wurde sichergestellt, die zwölf Menschen kamen zu Vernehmungen vorübergehend auf eine Polizeiwache. Der Fahrer durfte später wieder gehen. Auch sein Sattelzug wurde wieder freigegeben. Über das mögliche Reiseziel der zwölf, ihren ausländerrechtlichen Status und die näheren Umstände der Fahrt teilten Polizei und Stadt zunächst nichts mit.