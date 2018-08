Zweitligist Duisburg will in Darmstadt Torflaute beenden

Duisburg (dpa/lnw) - Der MSV Duisburg will gegen Darmstadt 98 sein erstes Saisontor erzielen und in der 2. Fußball-Bundesliga endlich punkten. «Wir haben bereits in den vorherigen Ligapartien ordentlich gespielt und unter der Woche gut gearbeitet. Jetzt möchten wir auch etwas Zählbares mitnehmen», sagte Innenverteidiger Sebastian Neumann vor der Auswärtsbegegnung des dritten Spieltags am Freitag (18.30 Uhr). Der MSV hatte seine bisherigen Spiele ohne Treffer verloren.

Für Schwung soll der Sieg im DFB-Pokal beim Oberligisten TuS Dassendorf (1:0) sorgen. «Der Erfolg gibt der Mannschaft Selbstvertrauen. Wir spielen uns Torchancen heraus, arbeiten daran im Training und wollen jetzt möglichst schnell den ersten Treffer in der Liga erzielen», erklärte MSV-Trainer Ilja Gruew. In Darmstadt steht Gruew der gesamte Kader zur Verfügung.