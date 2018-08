Dortmund. Auf der A1 bei Dortmund hat es am Mitttwochmittag zwei schwere Unfälle gegeben. An einem Unfall auf der Straße in Richtung Bremen seien ersten Erkenntnissen zufolge vier Autos beteiligt. Nicht weit entfernt hinter dem Autobahnkreuz Dortmund/Unna habe es einen weiteren Unfall mit zwei Lastwagen gegeben, so eine Sprecherin.

Rettungshubschrauber und Rettungswagen seien an beiden Unfallorten im Einsatz. Über die Anzahl der Verletzten konnte die Polizei zunächst nichts sagen. Für die Landung eines Rettungshubschraubers musste die Hauptfahrbahn der A1 zeitweise komplett gesperrt werden, später wurde eine Fahrbahn wieder freigegeben. dpa