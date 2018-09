Brühl (dpa/lnw) - Bei einer Messerstecherei in Brühl sind am Dienstag zwei Männer schwer verletzt worden. Einer von ihnen war nach Polizei-Angaben vorübergehend in Lebensgefahr und musste notoperiert werden. Sieben Tatverdächtige, darunter die beiden Verletzten, wurden festgenommen. Zu den Hintergründen des Vorfalls am frühen Dienstagmorgen könne man noch nichts sagen, sagte ein Polizeisprecher in Köln. Es gebe aber keine Hinweise auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund. Die Beteiligten hätten offenbar zwei verfeindeten Gruppen angehört. Sie hätten unterschiedliche Nationalitäten und seien zwischen 22 und 48 Jahren alt.

