Gelsenkirchen. Die Mordkommission gehe Zeugenhinweisen nach, teilte ein Polizeisprecher in Gelsenkirchen am Dienstag mit. Bislang gebe es aber keine eindeutige Spur. Die 46 und 56 Jahre alten Asiatinnen waren nach ersten Ermittlungen mit Messerstichen getötet worden. Die Polizei hatte die Leichen am Sonntag nach einem Zeugenhinweis in dem Massagesalon in der Gelsenkirchener Altstadt entdeckt. dpa