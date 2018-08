Zwei 10-Jährige helfen bei Fahndung nach Unfallflüchtigem

Bad Laasphe (dpa/lnw) - Mit detektivischem Ehrgeiz haben zwei 10-Jährige der Polizei geholfen, einen Unfallflüchtigen zu stellen. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, hatten sie am Freitag bei einer Fahrradausflug in Bad Laasphe (Kreis Siegen-Wittgenstein) einen älteren Autofahrer beobachtet, der beim Überholen über eine Verkehrsinsel fuhr, ein Verkehrszeichen überrollte und einfach davonfuhr.

Nur wenige Minuten später meldeten die beiden Kinder den Vorfall persönlich auf der Polizeiwache - und konnten den Beamten sogar das Kennzeichen und die Richtung mitteilen, in die der Autofahrer geflüchtet war. Auch danach ließen die jungen Spürnasen nicht locker: Noch bevor die Polizei den Autofahrer auf einem Supermarktparkplatz stellen konnte, waren sie vor Ort und hatten das Unfallfahrzeug entdeckt. «Super Mitarbeit der beiden Jungs», lobte die Polizei in ihrer Mitteilung. Immerhin war bei dem Unfall ein Schaden von 3000 Euro entstanden.