Ein Bahnmitarbeiter ist am Dienstagmorgen beim Einsteigen in einen Eurocity gestürzt.

Dortmund. Ein Zugbegleiter ist im Dortmunder Hauptbahnhof zwischen einen Bahnsteig und einen anfahrenden Zug geraten. Der Mann sei bei dem Unfall am Dienstagmorgen schwer verletzt worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Ob er auch mitgeschleift wurde, war zunächst unklar. Nach ersten Ermittlungen der Bundespolizei versuchte der Mann, in den anfahrenden Eurocity Hamburg-Karlsruhe einzusteigen. Dabei sei er zwischen Bahnsteig und Zug gefallen. Offenbar geriet er aber nicht unter den Zug, der kurz nach dem Unfall stoppte. Der Mann kam in ein Krankenhaus.