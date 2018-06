Remscheid. Es passierte auf Remscheider Gebiet in Höhe des Bahnhofs Güldenwerth während des heftigen Sommergewitters in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Auf seiner letzten Fahrt geriet gegen 2.45 Uhr ein Abellio-Zug der S-Bahn-Linie 7 in einen Erdrutsch und prallte gegen einen umgestürzten Baum. Das führte zur Entgleisung des Zuges, der zu diesem Zeitpunkt mit drei Bahnmitarbeitern und nur noch einem Fahrgast besetzt war. Verletzt wurde bei der Entgleisung niemand.

Dieser Streckenabschnitt wurde sofort für die Bergung des Zuges gesperrt. Da der entgleiste Zug bei dem Unglück jedoch auch Kabelkästen zerstört sowie Elektrostränge durchtrennt hat und aller Wahrscheinlichkeit nach auch der abgerutschte Hang aufwendig befestigt und gesichert werden muss, droht laut Auskunft von Abellio sogar eine längere Sperrung der Strecke über bis zu sechs Wochen hinweg. Schon am Sonntag wurden Ersatzbusse eingesetzt. hpm