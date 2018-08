Wesel (dpa/lnw) - Zollfahnder haben in Wesel eine rund 170 Quadratmeter große Cannabis-Plantage entdeckt. Die 1600 Pflanzen hätte später einem Straßenverkaufswert von 800 000 Euro entsprochen, teilte das Zollfahndungsamt Essen am Freitag mit. Die Plantage soll ersten Ermittlungen zufolge von einem niederländischen Paar betrieben worden sein, das auf dem Hof lebte. Die 32-jährige Frau wurde auf dem Hof festgenommen, der 35-jährigen Mann flüchtete. Wenig später fanden ihn Polizisten auf einem Firmengelände in der Nähe, er hatte sich im Sand eingegraben. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Die Plantage sei mit hochwertigem Equipment zur Aufzucht von Cannabis-Pflanzen versehen, sagte Christian Seipenbusch, Sprecher des Zollfahndungsamtes Essen. «Das deutet daraufhin, dass die Anlage zum dauerhaften Betrieb, also zur professionellen Aufzucht von Cannabispflanzen ausgelegt war», erklärte er. Das Zollfahndungsamt untersuche nun unter anderem, wie lange die Plantage bereits betrieben wurde, ob es schon Ernteperioden gab und Cannabis verkauft wurde. Für den Verkauf und Handel mit Cannabis in dieser Größenordnung könne dem Paar bis zu zehn Jahre Haft drohen.