Zeltfestival Ruhr lädt ein

Bochum (dpa/lnw) - Am Kemnader See gibt es ab dem 17. August Sommerrock direkt am Wasser für die ganze Familie: Das Zeltfestival Ruhr lädt bis zum 2. September mit täglichen Konzerten Musikliebhaber ein. Erwartet werden bis zu 140 000 Besucher. Zur Eröffnung spielt der britische Singer-Songwriter James Blunt auf seiner «Afterlove tour». Außerdem treten beim Festival Künstler wie Adel Tawil, OMD, Alle Farben oder Matthias Reim auf. Auch Comedy- und Kabarett-Fans kommen auf ihre Kosten: Der Postillon, Rebell Comedy und Frank Goosen werden auf der Bühne stehen.

In der weißen Zeltstadt erwartet die Besucher neben einem Programm aus Musik, Comedy und Kabarett auch ein abwechslungsreiches Angebot an Speisen und Getränken: Spanische, italienische oder japanische Speisen sind mit dabei. Für Kinder gibt es einen Außenbereich mit Spiel- und Bastelangeboten.

«Das Zeltfestival Ruhr ist das Sinnbild für siebzehn erholsame Urlaubstage am See, gespickt mit phänomenalen Highlights aus Comedy und Musik», sagt Heri Reipöler, von der Initiative Zeltfestival Ruhr.