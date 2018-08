Zeltfestival Ruhr: Das Eröffnungskonzert ist ausgebucht

Bochum (dpa/lnw) - Das Eröffnungskonzert für das Zeltfestival Ruhr am Kemnader See ist ausgebucht. Rund 5000 Besucher werden für das James Blunt Konzert am Freitag erwartet. Insgesamt rechnen die Veranstalter mit bis zu 140 000 Besuchern für die gesamte Festivalzeit. Vom 17. August bis zum 2. September treten auf dem Zeltfestival Ruhr am Kemnader See bei täglichen Konzerten Künstler wie Adel Tawil, Alle Farben oder Matthias Reim auf. Aus der Comedy- und Kabarett-Szene werden unter anderem Der Postillon, Rebell Comedy und Frank Goosen erwartet.