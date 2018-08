Zehn Kubikmeter flüssiger Beton aus Zeche ausgelaufen

Essen (dpa/lnw) - Beim Füllen unterirdischer Hohlräume in einer ehemaligen Bergwerkzeche sind in Essen zehn Kubikmeter Beton ausgelaufen. Über eine Wand lief das Material in Richtung der Ruhr und des Baldeneysees aus. Es sei aber kein Beton ins Wasser und das Landschaftsschutzgebiet gelaufen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Rund 60 Kubikmeter sollten in die unterirdischen Hohlräume der seit mehr als 60 Jahren stillgelegten Zeche Voßhegge gepumpt werden. Der Beton soll die Felswand und den Boden stabilisieren. Eine Straße musste für zwei Stunden gesperrt werden.