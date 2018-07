Zahl der Diebstähle aus Autos geht zurück

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Polizei hat in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr mehr als 83 000 Diebstähle aus oder an parkenden Autos registriert. Allerdings geht der Trend seit Jahren stark zurück. Weitgehend unverändert bleibt dagegen die leicht gesunkene und vergleichsweise geringe Aufklärungsquote von acht Prozent, wie aus der Polizeilichen Kriminalstatistik für das Jahr 2017 in NRW hervorgeht. Der Trend soll sich auch im ersten Halbjahr 2018 fortgesetzt haben.

Insgesamt ging die Summe der Diebstähle aus den Wagen oder von Gegenständen an den Autos um 13,15 Prozent im Vergleich zum Jahr 2016 zurück. Fünf Jahre zuvor (2012) hatte die Polizei noch 113 550 Fälle registriert. Die Polizei ermittelte im vergangenen Jahr 4100 mutmaßliche Täter, von denen 82 sogar jünger waren als 14 Jahre.