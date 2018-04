Remscheid. Ein Wuppertaler (76) mit blutender Kopfverletzung wurde am Sonntagabend von Zeugen auf der Büchelstraße gefunden.

Nach Angaben der Polizei, hatten die Zeugen den 76-Jährigen gegen 18.45 Uhr in Höhe der Hausnummer 59 neben seinem Fahrrad liegen sehen und waren ihm zur Hilfe geeilt. Der Mann soll einen leicht verwirrten Eindruck gemacht haben und konnte keine Angaben vom Unfallhergang machen, so die Beamten weiterhin. Der Radfahrer wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise unter folgender Nimmer entgegen: 0202/284-0. red