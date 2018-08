Korschenbroich. Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus auf der Uhlandstraße in Korschenbroich ist in der Nacht zum Sonntag ein 68-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Am Abend erlag der Mann seinen Verletzungen.

Nach Angaben der Polizei war das Feuer aus zunächst ungeklärter Ursache in der Wohnung des Mannes im Erdgeschoss ausgebrochen. Anwohner hörten seine Hilferufe und fanden ihn schwer verletzt in seiner Wohnung.

Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle, Rettungskräfte brachten den 68-Jährigen mit schweren Brandverletzungen in eine Spezialklinik. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, die Polizei ging jedoch zunächst von einem Unfall aus. red/dpa