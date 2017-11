Das Ordnungsamt richtete am Dienstag eine Schutzzone in einem Umkreis von 300 Metern ein. Neubau ist geplant.

Leichlingen. Das Ende einer Äre in Witzhelden: Der "Äu" - wie der vor mehr als 50 Jahren errichtete Funkturm genannt wird - ist gesprengt worden. Am Mittag war es so weit, der Sendemast wurde gefällt.

Die beauftragte Abrissfirma sorgte dabei gleichzeitig für die Sicherheit. Mitarbeiter waren am Montag aus Berlin angereist und haben alles vorbereitet: In einem Radius von mindestens 300 Metern wurde abgesperrt, Streckenposten passten auf, dass zum Zeitpunkt der Sprengung niemand über die Felder lief.

Benannt wurde der Funkturm übrigens nach dem bis 1963 amtierenden Bürgermeister der Gemeinde, August Weltersbach. Der Sendemast wurde 1960 errichtet, am 1. Juni 1961 wurde das damalige Programm ARD 2 ausgestrahlt (später ZDF), später kamen andere Sender hinzu. 2006 wurde der Mast wegen des Wegfalls analoger Fernsehantennen der Mast von 220 auf 202,5 Meter reduziert. Mit Hilfe eines Hubschrauber wurde das Stück abgenommen. ull/red