Düsseldorf/Krefeld/Wuppertal. Eine Wetterwarnung hat der Deutsche Wetterdienst am Mittwochabend herausgegeben: Bis mindestens 20 Uhr kann es demnach in unserer Region in Düsseldorf, Krefeld, Wuppertal, dem Kreis Viersen, dem Kreis Mettmann, dem Kreis Neuss, in Köln und im Rheinisch-Bergischen Kreis zu starken Gewittern kommen. Die Meteorologen warnen vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 l/m² pro Stunde und kleinkörnigem Hagel.

Die Behörden verschickten den Hinweis an die Bevölkerung unter anderem über die Warn-App NINA.

Besonders hart könnten Krefeld und der Kreis Viersen getroffen werden: Hier gilt noch bis mindestens 19 Uhr zusätzlich eine Warnung vor schwerem Gewitter, heftigem Starkregen und Hagel. In Krefeld gingen bereits am späten Nachmittag örtlich dicke Hagelschauer runter. red