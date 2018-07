Düsseldorf. Wann wird’s mal wieder richtig Sommer? 2018 lautet die Antwort: Seit Tagen herrscht in NRW bestes Sommerwetter. Das Land schwitzt, diese Woche auch nachts. Und: Die Temperatur steigt weiter. Eine Prognose.

Ähnlich heiß wie die letzte Woche beginnt dann auch die nächste Woche – mit einer zu erwartenden Höchsttemperatur von 29 Grad am Montag, 23. Juli, so der DWD. Und dann kommt’s:

Am Dienstag, 24. Juli, könnte das Thermometer auf 31 Grad klettern, am Mittwoch, 25. Juli, auf 32 Grad, so die vorsichtige Prognose. Und weil das noch immer nicht reicht: In ihrer Langzeit-Prognose für die Zeit bis zum 2. August sehen die Meteorologen durchweg Höchsttemperaturen von 33 Grad im Rahmen des Möglichen. Auch die Nächte sollen dann tropisch werden und wohl einigen Menschen den Schlaf rauben.

Wobei zu beachten ist. Dies ist ein Wetter-Trend. Wie es sich tatsächlich entwickelt, hängt auch davon ab, was sich atmosphärisch noch verändert – und jetzt noch nicht zu erkennen ist. Aber selbst, wenn die genauen Temperaturen am Ende etwas niedriger ausfallen oder noch ein, zwei Gewitter über uns hinwegziehen: Es scheint, als könnten wir uns in näherer Zukunft auf eine wirkliche sommerliche Wetterperiode freuen.

Die 16-Tage-Prognose der Experten des Wetterportals Wetter.com geht übrigens in eine ähnliche Richtung. Zwar wird hier davon ausgegangen, dass die Temperaturen insgesamt stärker schwanken und vor allem an den Wochenenden die 30-Grad-Marke in unserer Region auch mal unterschreiten können. Aber die Tendenz ist gleich: Schönes, heißes Wetter bis Anfang August. Und an einzelnen Tagen sei sogar mit bis zu 34 Grad zu rechnen, heißt es bei dem Online-Wetterdienst. red