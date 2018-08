Wespe im Auto: Frau verursacht Unfall

Solingen (dpa/lnw) - Wegen einer Wespe im Auto hat eine Autofahrerin in Solingen einen Unfall gebaut und sich leicht verletzt. Die 74-Jährige hatte am Dienstag versucht sich gegen eine Wespe in ihrem Auto zu wehren, wie die Polizei Wuppertal am Mittwoch mitteilte. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen und stieß gegen ein geparktes Auto.