Klimacamp: Welche Demos finden wann und wo statt, welche sind friedlich, wo könnte es ruppig werden? Und wer sind Beteiligte und Betroffene? Ein Überblick.

Erkelenz/Merzenich/Aachen. Dass Dirk Weinspach angespannt ist, sagt er nicht, man sieht es ihm an. Der Aachener Polizeipräsident und seine Beamten verantworten einen der größten Einsätze in der Geschichte der Aachener Polizei, auch wenn er gar nicht in Aachen stattfindet. Am Donnerstag beginnen die Aktionstage im Rheinischen Revier. Das bedeutet, es wird protestiert, und zwar nicht nur friedlich, sondern „mit Aktionen zivilen Ungehorsams“, so haben es die Aktivisten im Klimacamp in Erkelenz angekündigt.

Was genau das bedeutet, kann man nur ahnen, vor zwei Jahren marschierte das Aktionsbündnis „Ende Gelände“ mit 1500 Aktivisten auf den Tagebau Garzweiler zu, durchbrach Polizeisperren und drang mit 805 Menschen in den Tagebau ein. 2016 drangen noch viel mehr „Ende-Gelände“-Aktivisten in einen Tagebau in der Lausitz ein, vor allem aber ins Kohlekraftwerk Schwarze Pumpe. Das ist es, was die Polizei, was auch Tagebau- und Kraftwerkbetreiber RWE am meisten fürchtet: dass die Kraftwerke angegriffen werden, in welcher Form auch immer.

Die Lage ist unübersichtlich, hier ein Überblick über die wichtigsten Aspekte:

Das Klimacamp: Das Klimacamp ist auf einer Wiese in Erkelenz-Kückhoven errichtet worden, die Organisatoren erwarten bis zu 6000 Teilnehmer. Das Camp liegt wenige Kilometer westlich vom Tagebau Garzweiler. Es werden Workshops und Seminare angeboten, dazu Aktionstrainings, in denen die Teilnehmer an den Protesten auf Aktionen zivilen Ungehorsams vorbereitet werden.

Auf dem Gelände befinden sich auch andere Bündnisse, Camps und Initiativen, zum Beispiel „Connecting Movements“, „Degrowth Summer School“, „Zucker im Tank“, „Kohle erSetzen!“ oder „Ende Gelände“. Die Gruppen voneinander abzugrenzen, ist für Außenstehende, auch für die Polizei, fast unmöglich. 2015 war es so, dass fast alle Menschen im Klimacamp sich am „Ende-Gelände“-Sturm auf den Tagebau Garzweiler beteiligt haben. Wann eine solche Tagebaubesetzung in dieser Woche ansteht, oder ob etwas anderes geplant ist, weiß die Polizei nicht. Auf der anderen Seite des Reviers, in Kerpen-Manheim am Tagebau Hambach, gibt es noch das „Camp for future“ der Jugend des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Die BUND-Jugend hat ihre Zelte bewusst nicht auf dem Klimacamp aufgeschlagen. Sie haben friedliche Proteste gegen den Braunkohleabbau angekündigt.