Weniger Haushalte beziehen Wohngeld in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen beziehen weniger Haushalte Wohngeld. Im vergangenen Jahr haben 145 436 einkommensschwache Haushalte im bevölkerungsreichsten Bundesland Wohnzuschüsse vom Staat bekommen, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Dies ist ein Rückgang von zwei Prozent gegenüber 2016. 1,7 Prozent aller Haushalte in NRW bezogen demnach Wohngeld.

Für den Zuschuss gaben Bund und Länder 2017 rund 1,134 Milliarden Euro aus, etwa 1,1 Prozent weniger als im Jahr davor. Der monatliche Wohngeldanspruch lag durchschnittlich bei rund 150 Euro.