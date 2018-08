Weniger fünf Jahre alte Erstklässler

Köln (dpa/lnw) - Die Zahl der Erstklässler, die schon mit fünf Jahren eingeschult werden, geht in Nordrhein-Westfalen zurück. Im vergangenen Schuljahr wurden in NRW insgesamt 159 805 Jungen und Mädchen eingeschult, 3896 von ihnen wurden erst nach dem Stichtag am 30. September sechs Jahre alt. Das teilte das Schulministerium in Düsseldorf auf Anfrage mit. Dagegen waren im Schuljahr 2016/17 bei einer fast identischen Zahl von Gesamtanmeldungen noch rund 750 Kinder mehr mit fünf Jahren eingeschult worden.

Das NRW-Schulministerium rechnet für das aktuelle Schuljahr mit rund 156 000 Erstklässlern. Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hatte sich im vergangenen Herbst dafür eingesetzt, dass spätere Einschulungen in Nordrhein-Westfalen leichter möglich sein sollen.

Anne Deimel vom NRW-Landesverband Bildung und Erziehung führt die sinkende Zahl der Einschulungen im Alter von fünf Jahren auf ein «gesellschaftliches Umdenken» zurück. «Früher ging es in der Bildung mehr um Schnelligkeit, das G8 ist eine Folge davon. Man sollte Kindern und Jugendlichen die nötige Zeit geben», sagte sie.