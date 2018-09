Weitspringerin Wester schwer verletzt: Vierfacher Bänderriss

Frankfurt/Main (dpa) - Weitspringerin Alexandra Wester hat sich eine schwere Fußverletzung zugezogen. Die 24-Jährige vom ASV Köln erlitt am Sonntag beim Leichtathletik-Meeting ISTAF in Berlin einen vierfachen Bänderiss im linken Sprungfuß, teilte leichtathletik.de am Donnerstag mit. Über eine Operation sei noch nicht entschieden worden. Die Verletzung zog sich die Olympia-, WM- und EM-Starterin im sechsten Versuch zu, als sie beim Absprung umknickte. Dabei sind drei Außenbänder sowie das Innenband gerissen.