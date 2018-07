Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Woche startet mit weitestgehend freien Straßen für die Autofahrer in Nordrhein-Westfalen. Am Montagmorgen berichtete der WDR-Staumelder über Staus mit einer Gesamtlänge von etwa 30 Kilometern.

Dabei komme es auf der A46 sowohl in Richtung Wuppertal als auch in Richtung Düsseldorf zwischen Haan-Ost und dem Sonnborner Kreuz zu Verspätungen von bis zu 30 Minuten. Auf der A2 in Richtung Hannover bleibt die Anschlussstelle in Oelde noch voraussichtlich bis zum Montagmorgen gesperrt.