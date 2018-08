Weigl zurück im BVB-Mannschaftstraining

Bad Ragaz (dpa) - Julian Weigl ist in das Mannschaftstraining von Borussia Dortmund zurückgekehrt. Der 22 Jahre Mittelfeldspieler des Fußball-Bundesligisten nahm am Sonntag in Bad Ragaz (Schweiz) erstmals in der Vorbereitung auf die neue Saison an einer Einheit mit Ball teil. Weigl hatte sich am Ende der vergangenen Spielzeit eine Addutorenverletzung zugezogen und seither pausiert.