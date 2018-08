Düsseldorf (dpa/lnw) - Wegen einer Weichenstörung am Düsseldorfer Hauptbahnhof kam es am Donnerstagmorgen zu Verspätungen im S-Bahnverkehr. Auf den S-Bahn-Linien S1, S5, S6 und S11 fuhren die Züge in beide Richtungen nicht fahrplanmäßig, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Mittlerweile habe man die Weiche vorläufig in Stand gesetzt, sagte ein Bahnsprecher mit.

Wegen der Weichenstörung konnten viele Bahnen ihr nächtliches Reinigungsdepot zunächst nicht verlassen. Nun könnten die Züge den Abstellbahnhof langsam verlassen - es komme aber weiter zu Verspätungen. Massive Auswirkungen auf den Berufsverkehr seien jedoch bisher nicht zu beobachten, so der Bahn-Sprecher.