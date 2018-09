In ihrem #MeToo-Bericht kritisiert Monika Wulf-Mathies vor allem in den WDR-Direktionen Strukturen, die Machtmissbrauch begünstigen. Der Intendant verspricht Reformen, aber keine personellen Veränderungen.

Bonn/Köln. Die frühere Gewerkschaftschefin Monika Wulf-Mathies sieht in den Programmdirektionen des WDR strukturelle Defizite, die Machtmissbrauch, das Bilden von Seilschaften und vielfältige Diskriminierungen begünstigten.

„Es hat sich sehr schnell gezeigt, dass das Thema sexueller Missbrauch nur die Spitze des Eisbergs ist“, sagte Wulf-Mathies bei der Vorstellung ihres Berichts in Bonn. Es fehle an klaren Regeln und gegenseitiger Wertschätzung.

Nach dem Bekanntwerden mehrerer unaufgeklärter Fälle von sexueller Belästigung, denen führende Mitarbeiter des Senders laut Wulf-Mathies nicht genügend nachgingen, „obwohl der Flurfunk nicht verstummte“, hatte Intendant Tom Buhrow die frühere Vorsitzende der Gewerkschaft ÖTV (heute Verdi) als externe Untersucherin um einen Bericht gebeten.

Es geht laut Buhrow um rund ein Dutzend Fälle, die Wulf-Mathies in ihrem Bericht jedoch nicht konkret aufgreift. Insgesamt habe sie rund 35 Gespräche mit Betroffenen und Zeugen geführt. Etliche ihrer Gesprächspartner hätten von einem „Klima der Angst“ berichtet, so Wulf-Mathies. Ein derart kritisches Stimmungsbild weise auf „Strukturprobleme und personalpolitische Defizite hin, die in der Vergangenheit von der WDR-Spitze nicht hinreichend wahrgenommen wurden“. Für die meisten Fälle, die sich bereits in den 90er Jahren zutrugen, bemängelt Wulf-Mathies, „dass Vorgesetzte damals keine Maßnahmen zum Schutz von Frauen ergriffen haben, es keine festen Regeln gab, wie mit Vorwürfen sexueller Belästigung umzugehen ist, und Frauen aufgrund des Betriebsklimas kein Vertrauen hatten, um sich direkt an den Arbeitgeber zu wenden.“

Auch behinderten die dezentralen Strukturen der einzelnen WDR-Direktionen einen effizientes Personalmanagement. Es gebe nicht einmal einen Konsens über die Anwendung von Grundsätzen der Personalführung, Fort- und Weiterbildung oder der Bewertung von Führungskräften. Die „Silo-Strukturen“ (jeder Bereich blickt nur auf sich) und starke Hierarchien förderten die Machtkonzentration, Personalverantwortung werde unterbewertet. So überrascht es eigentlich nicht, dass „WDR“ nicht gleich „WDR“ ist.

Wulf-Mathis: „Es fällt auf, dass Fälle von sexueller Belästigung häufig im Fernsehbereich stattgefunden haben. Von mehreren Gesprächspartnern wurde dieser Bereich als besonders ,gefahrengeneigt‘ beschrieben.“ Daher müsse gerade die Fernseh-Direktion unmissverständliche Signale setzen: „In der Vergangenheit hat es an dieser Deutlichkeit bisweilen gefehlt. Es wird deshalb empfohlen, der inneren Verfassung in diesen Bereichen besondere Aufmerksamkeit zu widmen.“ Tom Buhrow, der an der Präsentation des Berichts teilnahm, ist offenbar nicht geneigt, die geforderte „besondere Aufmerksamkeit“ mit personellen Konsequenzen zu untermauern. Von einer NDR-Journalistin konkret auf Berichte angesprochen, dass namentlich die heutige Leiterin des ARD-Haupstadtstudios, Tina Hassel, und WDR-Fernsehdirektor Jörg Schönenborn nach erfolgloser Aufklärung keineswegs entlastete Beschuldigte teils auf prestigeträchtige Posten protegiert hätten, betonte Buhrow, beide hätten „volle Aufklärungsbereitschaft“ gezeigt und genössen sein Vertrauen.