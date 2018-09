Watzke hofft auf Rauball beim BVB

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hofft nach dem bevorstehenden Rückzug von Reinhard Rauball als Präsident der Deutschen Fußball Liga (DFL) auf eine Fortsetzung von dessen Arbeit beim BVB. «Es ist mein Wunsch, dass uns Reinhard Rauball über 2019 hinaus beim BVB erhalten bleibt», sagte Watzke der Funke-Mediengruppe: «Aber das entscheidet er ganz alleine.»

Für die DFL wertet Watzke Rauballs Ausscheiden als großen Verlust. «Die Entscheidung von Reinhard Rauball gilt es zu respektieren - so schwer das auch fallen mag», sagte Watzke über den 71-Jährigen, der zudem auch Präsident des eingetragenen Vereins Borussia Dortmund ist. Rauball hatte am Montag nach einer Präsidiumssitzung in Frankfurt/Main angekündigt, im kommenden August nicht mehr als Chef des Liga-Verbandes zu kandidieren.

«Im Namen von Borussia Dortmund möchte ich ihm ein großes Dankeschön für eine außerordentlich erfolgreiche Zeit in dieser Funktion aussprechen», sagte Watzke: «Der Ligaverband hat unter seiner Führung eine ungemein positive Entwicklung genommen.»

Sportlich habe der deutsche Fußball in Rauballs Amtszeit große Erfolge - wie den WM-Titel 2014 und das Champions-League-Finale zwischen dem FC Bayern München und Dortmund - gefeiert. «Gerade vor diesem Hintergrund sollte aber nicht in Vergessenheit geraten, dass sich Reinhard Rauball immer für den eminent wichtigen Interessensausgleich zwischen den kleineren und den größeren Klubs im deutschen Profifußball eingesetzt hat», erklärte Watzke: «Für sein langjähriges, erfolgreiches und immer um einen konstruktiven Dialog bemühtes Wirken gebührt ihm der allergrößte Respekt!»