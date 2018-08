Wasserleiche aus dem Rhein geborgen

Bonn (dpa/lnw) - In Bonn hat die Feuerwehr eine Leiche aus dem Rhein geborgen. Passanten hatten zuvor die Polizei alarmiert, weil sie eine Person im Wasser gesehen hatten, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Die Einsatzkräfte hätten den Körper an Land ziehen können, eine Notärztin habe aber nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Die Hintergründe waren zunächst unklar.