Wasser auf Öl gegossen: 12-Jährige verursacht Küchenbrand

Mettmann (dpa/lnw) - Sie wollte für ihren jüngeren Bruder kochen und setzte dabei die Wohnung in Brand: Eine 12-Jährige wollte am Donnerstagnachmittag brennendes Frittieröl mit Wasser löschen, wie die Polizei mitteilte.

Das Öl habe gebrannt, weil das Mädchen es zu stark erhitzt habe. Bei dem gefährlichen Löschversuch sei dann sei eine Stichflamme entstanden, die die Küchenzeile in dem Mehrfamilienhaus in Monheim im Kreis Mettmann in Brand gesetzt habe. Die Eltern seien nicht zu Hause gewesen.

Das Mädchen und ihr kleiner Bruder seien selbständig aus der Wohnung geflüchtet - die Feuerwehr habe auch die restlichen Bewohner des Mehrfamilienhauses in Sicherheit bringen können. Die sei stark beschädigt worden.