Der Kreis Wesel, das nordwestliche Ruhrgebiet, der Kreis Kleve und Bocholt bekamen im Juni so wenig Regen ab, wie noch nie in dem Sommermonat seit Beginn der Wetteraufzeichnung, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes aus Essen am Mittwoch. Am wenigsten Regen fiel demnach im Dorf Selfkant-Havert nahe der niederländischen Grenze mit knapp sechs Litern pro Quadratmeter, gefolgt von der Gemeinde Alpen am Niederrhein mit rund 6,5 Litern.