«Warntag» startete pünktlich: Kein Sirenenalarm in Münster

Düsseldorf/Münster (dpa/lnw) - Pünktlich um 10 Uhr haben am Donnerstag landesweit die Sirenen beim ersten NRW-Warntag geheult - außer in Münster. Zeitgleich meldeten landesweit die Lautsprecherfahrzeuge der Feuerwehren und die Warn-App «Nina» Probealarme, wie das Innenministerium mitteilte. Stumm blieben die Sirenen in Münster. Dort gibt es erst zwei Sirenen, deshalb nahm die Stadt noch nicht teil. Künftig ist laut Ministerium zweimal pro Jahr ein Warntag geplant.

Innenminister Herbert Reul (CDU) hatte den Aktionstag initiiert und löste in Krefeld selbst die Sirenen aus. Er wolle «das Thema Warnung wieder ins Bewusstsein der Bevölkerung rücken», sagte der Minister. Nur wer gut informiert sei, könne in Gefahrensituationen richtig handeln. Sirenen gelten vor allem nachts als zuverlässige Warnmittel bei Unwettern, Großbränden oder Chemieunfällen. In den vergangenen Jahren hat das Innenministerium den Kommunen 20 Millionen Euro für den Wiederaufbau des Sirenennetzes zur Verfügung gestellt.

In Münster sollen bis zum Herbst nächsten Jahres 70 Sirenen angeschlossen werden. Dann werde die Stadt natürlich auch am Probealarm teilnehmen, sagte der zuständige Dezernent den «Westfälischen Nachrichten» (Donnerstag).