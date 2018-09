Warn-App «Nina» zeigt Probleme beim NRW-Warntag

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der NRW-Warntag hat erste Probleme mit der Warn-App «Nina» gezeigt. Um 10 Uhr am Donnerstag sollte die App einen landesweiten Probealarm versenden. Dieser kam aber nicht überall an, wie ein Sprecher des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) am Donnerstag bestätigte. Es habe sich um einen «Lasttest» für die App gehandelt. Die Ergebnisse dieses Tests würden derzeit vom BBK ausgewertet. Die Warn-App haben bundesweit rund 3,5 Millionen Menschen heruntergeladen.

Außer über «Nina» gab es auch über die Lautsprecherfahrzeuge der Feuerwehren und die Sirenen der Kommunen landesweite Probealarme. Allerdings nahmen noch nicht alle Städte am Sirenenalarm teil, da sich mancherorts die Sirenennetze noch im Aufbau befinden.