Straelen. Teile eines Waldes in Straelen am Niederrhein haben am Samstag in Flammen gestanden.Es brenne eine Fläche von 300 mal 200 Metern, sagte ein Feuerwehrsprecher dem Westdeutschen Rundfunk (WDR) am Nachmittag. Die Löscharbeiten dauerten über Stunden an. Am Abend dann Entwarnung: Das Feuer sei unter Kontrolle, hieß es vonseiten der Einsatzkräfte. Noch vor Mitternacht dann kam die Meldung: Das Feuer ist gelöscht.

Der Einsatz war nicht einfach: In der Nähe vermutete Munition aus dem Zweiten Weltkrieg und ein großes Reserve-Öl-Lager im angrenzenden niederländischen Gebiet erschwerten die Arbeit der Feuerwehr, wie ein Sprecher der Landesleitstelle der Polizei am Samstag sagte. Der Kampfmittelräumdienst sei informiert worden. Wegen hoher Explosionsgefahr waren Löschhubschrauber im Einsatz.

Nach Informationender Freiwilligen Feuerwehr Straelen waren insgesamt rund 120 Kräfte im Einsatz. Auch Kräften aus dem Ruhrgebiet rückten an den Niederrhein aus: Am Nachmittag seien die Feuerwehren Mülheim, Essen und Oberhausen zur Unterstützung angefordert worden, heißt es aus der Mülheimer Feuerwehrleitstelle. Gegen 14.50 sei man ausgerückt - zuerst zum Sammelpunkt in Essen, dann Richtung Straelen.

Weitere Unterstützung kam zudem aus den Niederlanden: Ein Löschhubschrauber aus dem Nachbarland sei im Einsatz gewesen, berichten die Wehrleute auf Facebook. Er und habe mit einem 8000-Liter-Tank Wasser aus der Blauen Lagune in Wachtendonk geholt. dpa/lnw