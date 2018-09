Waldbrand bei Plettenberg nach 15 Stunden Einsatz gelöscht

Plettenberg (dpa/lnw) - Etwa 15 Stunden haben Feuerwehrleute bei Plettenberg im Märkischen Kreis einen Waldbrand bekämpft. Aus noch nicht geklärter Ursache waren dort am Dienstagnachmittag rund 7000 Quadratmeter Waldfläche in Brand geraten. «Durch die Trockenheit und den frischen Wind konnte sich der Brand schnell ausbreiten», teilte ein Feuerwehrsprecher am Mittwoch mit. Über 100 Einsatzkräfte waren an den Löscharbeiten beteiligt, vier Feuerwehrleute verletzten sich dabei leicht. Am Mittwochmorgen war das Feuer restlos gelöscht.

Schwierigkeiten bereitete den Einsatzkräften die Hanglage des Waldstücks. Da die Tankfahrzeuge nicht überall hinkamen, mussten die Feuerwehrleute viele Schläuche zu Fuß den Hang hinauf tragen. In Plettenberg war es der zweite Waldbrand in diesem Jahr. Im August hatte es im Waldgebiet am Kahley auf 450 Quadratmetern gebrannt.