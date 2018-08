«Wahnsinn»: Höwedes freut sich auf Wiedersehen mit Schalke

Moskau (dpa) - Fußballprofi Benedikt Höwedes freut sich auf das Wiedersehen mit seinem langjährigen Verein FC Schalke 04 in der Gruppenphase der Champions League. «Gute Freunde kann niemand trennen», schrieb der Weltmeister von 2014 nur wenige Minuten nach der Auslosung in Monaco bei Instagram: «Freu mich sehr auf das Wiedersehen mit vielen Schalkern in der Königsklasse! #Wahnsinn».

Der 30 Jahre alte Höwedes hatte von 2001 bis 2017 bei Schalke gespielt. Nach einem Leihjahr bei Juventus Turin trainierte er in der Vorbereitung wieder mit den Gelsenkirchenern, ehe er zum russischen Meister Lokomotive Moskau wechselte. Neben Moskau und dem deutschen Vize-Meister spielen in der Gruppe D noch der FC Porto und Galatasaray Istanbul.