Auf dem Weg ins Krankenhaus zur Entbindung wird ein Paar zunächst von einem Stau aufgehalten. Dann aber kommt die Polizei ins Spiel.

Kreuztal. Die Polizei hat in Kreuztal im Siegerland eine hochschwangere Frau aus einem Stau befreit und in ein Krankenhaus gebracht. Gemeinsam mit ihrem Mann sei die Schwangere zur Entbindung auf dem Weg in die Klinik gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Auf einer vollgesperrten Stadtautobahn saß das Paar jedoch 45 Minuten lang fest. Da die Frau Wehen bekam, alarmierte der Ehemann die Einsatzkräfte. Die Beamten bahnten sich daraufhin einen Weg durch den Stau und brachten die Frau in ihrem Streifenwagen am Sonntagabend rechtzeitig ins Krankenhaus. dpa