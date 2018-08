Vierjähriger auf Tour zum Bielefelder Hauptbahnhof

Bielefeld (dpa/lnw) - Ein Vierjähriger ist in Bielefeld auf Entdeckungstour allein zum Hauptbahnhof gefahren. Der Junge hatte sich am Freitagabend aus der Wohnung der Eltern geschlichen und war in die Stadtbahn gestiegen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Mitarbeitern der Bahn war das Kind in seinem Schlafanzug aufgefallen. Den herbeigerufenen Bundespolizisten habe der Vierjährige gesagt, er wollte einmal allein mit der Stadtbahn zum Hauptbahnhof fahren. Da die Eltern zunächst nicht zu erreichen waren, wurde der Kleine dem Jugendamt der Stadt Bielefeld übergeben. Von dort ging es dann noch am selben Abend nach Hause zu Mama und Papa.