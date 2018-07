VfL Bochum verliert Generalprobe gegen Millwall mit 0:1

Millwall (dpa/lnw) - Der VfL Bochum hat in seinem abschließenden Testspiel vor dem Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga eine Niederlage hinnehmen müssen. Am Samstag verlor die Mannschaft von Trainer Robin Dutt die Generalprobe beim englischen Zweitligisten FC Millwall mit 0:1 (0:1). In England erzielte Jed Wallace (43. Minute) den einzigen Treffer. In ihrem ersten Saisonspiel erwarten die Bochumer am 4. August (13.00 Uhr) den 1. FC Köln.