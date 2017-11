ARCHIV - ILLUSTRATION - Bahnreisende steigen am 08.03.2017 im Hauptbahnhof in Köln (Nordrhein-Westfalen) aus einem Zug. Die Bahn-Unternehmen in Nordrhein-Westfalen wollen enger zusammenarbeiten. Die Vertreter von sieben Eisenbahn-Verkehrsunternehmen starten am Dienstag in Düsseldorf eine Brancheninitiative. Ziel ist mehr Kooperation im Sinne der Pendler. Themen der Kooperation sollen unter anderem sein mehr Datenaustausch über verspätete Züge, gemeinsame Kundeninformationen über Baustellen im Pendler-Land NRW oder die Wartung von Zügen. Foto: Marius Becker/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit