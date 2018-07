Krefeld (dpa/lnw) - Nach dem mysteriösen Verschwinden von Erdmännchen «Toni Erdmann» schließt der Krefelder Zoo die Lücke und begrüßt «Kimya», ein dreijähriges Männchen in der Erdmännchen-Lodge. Harmonisch und friedlich sei Kimya («Der Besonnene») in der nun vierköpfigen Gruppe von Weibchen Traudi und Rosie und dem Jungtier Amari begrüßt worden, teilte der Zoo am Freitag mit. Leittier Toni Erdmann war Anfang Juni aus dem Gehege verschwunden und nicht wieder gefunden worden.

Der Tierpark hält seit einem Jahr Erdmännchen - in der Zeit kam noch kein Tier abhanden. Erdmännchen zählen zur Familie der Mangusten. «Toni Erdmann» wurde nach dem gleichnamigen oscarnominierten Spielfilm aus dem Jahr 2016 benannt.