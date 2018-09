Münster (dpa/lnw) - Eine 62-Jährige ist auf der A1 am Steuer ihres Autos ohnmächtig geworden und bei einem Unfall so schwer verletzt worden, dass sie im Krankenhaus gestorben ist.

Augenzeugen hätten berichtet, dass die Frau bei der Fahrt Richtung Dortmund unmittelbar vor dem Unfall am Steuer zusammengesackt sei, teilte die Polizei in Münster am Montag mit. Anschließend krachte sie mit ihrem Auto bei Ascheberg mehrmals in die Leitplanke und das Fahrzeug überschlug sich, wie die Polizei weiter mitteilte. Andere Autofahrer seien nicht zu Schaden gekommen.