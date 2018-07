Köln (dpa/lnw) - Kölner Zivilpolizisten haben einen 27-jährigen Mann festgenommen, der eine junge Kölnerin (20) vergewaltigt und beraubt haben soll. Das teilte das Polizeipräsidium Köln am späten Freitagabend mit. Nach dem Mann sei mit Hilfe von Bildern aus einer Überwachungskamera gefahndet worden. Hinweise aus der Bevölkerung hätten dann schließlich die Festnahme an einer Bahnhaltestelle in Holweide ermöglicht, hieß es weiter. Der Kölner habe die Aussage verweigert. Am Samstag solle er dem Haftrichter vorgeführt werden.

Zu der Tat soll es am 22. Juni in Köln-Deutz gekommen sein. In der Nacht war die 20-Jährige nach Angaben der Polizei gegen 1.30 Uhr auf dem Heimweg. An der Haltestelle Deutzer Freiheit sei sie von zwei Männern angesprochen worden. Nach einer kurzen Unterhaltung habe sich einer von ihnen entfernt.

Jetzt alleine mit der Kölnerin habe sich der Unbekannte der Frau genähert und versucht, sie intim zu berühren. Diese Annäherungsversuche habe die Frau eindeutig zurückgewiesen. Später habe er sie begleitet und dann unvermittelt in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses gezogen und in den Keller gedrängt. Dort habe er «sexuelle Handlungen» an seinem Opfer vorgenommen und ihr zum Schluss das Portemonnaie geraubt.