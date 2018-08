Verdacht auf Online-Betrug: Bezahlte Autoteile kamen nicht

Windeck (dpa/lnw) - Ein Onlinehändler für Autoteile aus dem Bergischen Land soll Kunden um mehr als 100 000 Euro betrogen haben. Ein in Gummersbach lebendes Paar stehe im Verdacht unter dem Namen «kfzteile24-nrw» über eine Online-Handelsplattform Motoren und Autoteile gegen Vorkasse verkauft, jedoch nicht geliefert zu haben, berichtete am Dienstag die Polizei Rhein-Sieg-Kreis. Kunden, die sich nach dem Verbleib der bezahlten Ware erkundigt hätten, seien immer wieder vertröstet worden.

Insgesamt seien seit Oktober über 30 Anzeigen gegen die Firma aus Windeck-Au bei der Polizei eingegangen, berichtete die Polizei. Der Gesamtschaden belaufe sich nach den bisherigen Ermittlungen auf über 100 000 Euro. Am Montag durchsuchte die Polizei deshalb in Absprache mit der Staatsanwaltschaft das Firmengelände in Windeck-Au. Dort seien über 50 Motoren sowie Fahrzeugteile und Spezialwerkzeuge sichergestellt worden. Die Polizei bat mögliche weitere Geschädigte, Anzeige zu erstatten.