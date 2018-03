Düsseldorf. Im Prozess gegen zwei mutmaßliche IS-Terroristen aus Ennepetal und Hagen soll an diesem Mittwoch (10.00) das Urteil verkündet werden. Der Düsseldorfer Generalstaatsanwalt hat drei Jahre und zehn Monate Jugendhaft für einen 21-Jährigen aus Ennepetal beantragt. Gegen einen mitangeklagten 26-Jährigen aus Hagen beantragten die Ankläger zwei Jahre Haft auf Bewährung. Die Verteidiger haben für beide Angeklagten in dem Prozess am Düsseldorfer Oberlandesgericht Freisprüche beantragt.

Der 26-Jährige hatte sich beim Prozessauftakt vom Islamischen Staat distanziert. Von dessen Gräueltaten habe er damals noch nichts gewusst: „Das sind für mich Terroristen, Mörder“, hatte er gesagt. Die Syrien-Rückkehrer sollen in einem Ausbildungslager des IS gewesen und von der Terrororganisation als „Kämpfer“ registriert worden sein. dpa