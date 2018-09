Urteil im Höxter-Mordprozess am 5. Oktober

Paderborn (dpa) - Das Landgericht Paderborn wird im Mordprozess um das sogenannte Horrorhaus von Höxter am 5. Oktober ein Urteil sprechen. Das teilte der Vorsitzende Richter Bernd Emminghaus am 58. Verhandlungstag am Dienstag mit. Nach dem Abschluss der Plädoyers haben die beiden Angeklagten Wilfried W. und seine Ex-Frau Angelika W. an diesem Freitag noch die Möglichkeit des letzten Wortes. Die Angeklagte hatte im Vorfeld angekündigt, dafür einen ganzen Tag zu benötigen. Somit muss das Gericht auf den Termin im Oktober ausweichen.