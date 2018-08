Ursachensuche nach tödlichem Arbeitsunfall dauert an

Witten (dpa/lnw) - Nach dem Unfalltod eines Arbeiters im Ruhrgebiet dauern die Ermittlungen zur Ursache noch an. Das sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Der 50-jährige Mann war am Montag in Witten bei Dacharbeiten abgestürzt und etwa fünf Meter tief gefallen. Er starb noch am Unfallort.